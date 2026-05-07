Roma, plusvalenze cercasi: occhio a Soule. L'argentino piace in Germania e Inghilterra
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Tra i giocatori giallorossi più appetiti della Roma c'è sicuramente Matias Soulé. Per il talento, l'età e i margini di miglioramento. Sotto la gestione Gasperini sono arrivate 7 reti e 8 assist in 39 partite. L'argentino piace a più di una squadra di Premier League, nello specifico Aston Villa e Bournemouth. A queste si aggiungono le tedesche Stoccarda e Borussia Dortmund.
Secondo quanto riporta Il Messaggero la Roma non lo ritiene incedibile, a maggior ragione se la squadra dovesse mancare l'obiettivo principale. La Roma deve realizzare 80 milioni di plusvalenze per rispettare i paletti del FPF e Soulé è uno dei papabili a partire, oltre a Ndicka, Kone e Svilar. A patto che il potenziale acquirente metta sul piatto almeno 30 milioni.
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