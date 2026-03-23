Roma, dall'Inghilterra: per l'estate si segue anche Romero, ma la trattativa è complicata

Il futuro di Cristian Romero al Tottenham potrebbe essere lontano da Londra. Il difensore argentino è finito al centro di diverse indiscrezioni di mercato e nelle ultime settimane più club si sarebbero mossi per raccogliere informazioni in vista della prossima estate. Il portale inglese GiveMeSport ha fatto il punto sul futuro dell'ex Genoa e Juventus, raccontando anche di un possibile ritorno in Serie A.

Tra le società che seguono con attenzione la situazione, infatti, ci sarebbe anche la Roma, che avrebbe effettuato un primo sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Non si tratta però dell’unica squadra interessata al centrale: sul giocatore ci sarebbero anche Atletico Madrid e Real Madrid, oltre ad alcune proposte provenienti dalla Turchia e dal campionato saudita.



La trattativa, in ogni caso, non si presenta semplice. Il Tottenham considera Romero un elemento di grande valore e avrebbe fissato una valutazione intorno ai 60 milioni di euro, cifra che rappresenta un ostacolo importante per chiunque voglia provare ad affondare il colpo. A rendere ancora più complicato uno sconto sul prezzo contribuisce anche la durata del contratto, che lega il difensore al club inglese fino al 2029.

Molto dipenderà dalle mosse delle prossime settimane, ma al momento la sensazione è che serva un’offerta molto alta per convincere gli Spurs a prendere in considerazione una cessione.