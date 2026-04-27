Cristian Romero, un ritorno al Belgrano sarebbe un bombazo. Ma vale 50 miloni

Cristian Romero può andare via dal Tottenham? È uno dei cinque possibili addii nella rivoluzione di De Zerbi. Guglielmo Vicario, Yves Bissouma e Destiny Udogie sono gli altri, con Joao Palhinha che difficilmente verrà riscattato. Romero si è fatto e non rientrerà prima della fine della stagione con i londinesi.

Nei giorni passati si è anche parlato di un possibile ritorno al Belgrano, in Argentina, dopo il Mondiale del 2026. Sembra però una situazione abbastanza difficile da verificarsi, considerato che è valutato tantissimo ed è seguito da diversi club importanti, come l'Atletico Madrid che ne sta valutando con attenzione l'evoluzione.

Il padre Victor, del resto, ha spiegato così. "Magari fosse vero come tifoso del Belgrano e come papà, cosa voglio di più, ma non so nulla. Se tornasse adesso sarebbe un bombazo e una gioia. Ma al Tottenham tengono molto a lui. Ha ancora due anni di contratto con il Tottenham e una clausola altissima. Gli inglesi non lo lasceranno partire gratis: siamo tra i 50 e i 70 milioni di dollari. Credo che tornerà, ma non so se adesso. Non so nulla, ma nel calcio tutto può succedere. Oggi puoi pensare di stare vicino alla famiglia e domani ti costruiscono una squadra per vincere il campionato e cambia tutto". Oggi Cristian Romero compie 28 anni.