Inter, Bastoni si riprende San Siro. Futuro: se resta, il Barcellona ha pronto un piano B

Smaltiti i problemi alla caviglia e alla tibia che lo hanno tormentato nelle ultime settimane, Alessandro Bastoni è pronto a riprendersi il posto da titolare. Il difensore centrale non può mancare nella serata più importante della stagione: oggi a San Siro contro il Parma, infatti, con un punto i nerazzurri conquistano il ventunesimo scudetto (il terzo della sua esperienza a Milano).

Chiusa questa stagione, che oltre al tricolore può regalare un altro titolo visto che il 13 maggio è in programma la finale di Coppa Italia contro la Lazio, ci sarà la possibilità con maggiore tranquillità di pensare al futuro. E' già noto l'interesse del Barcellona per Bastoni, ma al momento non sono stati fatti passi concreti nei confronti dell’Inter.

Il messaggio che arriva dal fronte interista comunque è forte e chiaro: il giocatore non è in saldo. Serve un'offerta degna, per far sì che il club quantomeno si metta ad ascoltare: come riporta il Corriere dello Sport, deve essere più vicina ai 70 milioni che ai 60. Da capire se i blaugrana intenderanno fare questo sforzo, oppure se vireranno su altri obiettivi. Uno di questi potrebbe essere Cristian Romero del Tottenham, molto diverso da Bastoni a livello di caratteristiche. Nel caso in cui venga preferito l'argentino all'azzurro, evidentemente saranno cambiate anche le esigenze tattiche del Barça rispetto a qualche mese fa.