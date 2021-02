Roma, dallo spreco del Vigorito alla prossima grande chance

Un pareggio deludente nelle dinamiche ma utile per accorciare sul Milan che perde colpi. In vista dello scontro diretto della prossima settimana con i rossoneri, la Roma mette a punto scenari che non sono ancora convincenti del tutto, ma si affaccia ad una classifica che potrebbe accorciarsi ed assumere contorni di grande rilevanza. Se da un lato è vero che un successo sul campo del Benevento avrebbe proiettato i ragazzi di Fonseca a soli 3 punti dal Milan di Pioli, è altrettanto pacifico che l’inerzia del morale e della classifica sia in favore dei giallorossi per quella porzione di graduatoria. Il faccia a faccia previsto all’Olimpico, infatti, potrebbe garantire ai capitolini la possibilità duplice di portarsi a due punti dai rossoneri facendoli contestualmente sprofondare in una crisi di risultati inequivocabile. Insomma uno scenario potenzialmente ghiotto che però dovrebbe comprendere anche quella vittoria in uno scontro al vertice che la Roma di Fonseca non è mai stata in grado di centrare. Una svolta in questo senso diventa obbligatoria, per rifarsi della brutta serata del Vigorito e per dare un segnale deciso alla lotta Champions.