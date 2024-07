Roma, dopo Ryan altri due colpi: davanti c'è il sì di Soulé, a destra obiettivo Assignon

Roma scatenata sul mercato. Dopo aver accolto in città il portiere Mathew Ryan, i giallorossi lavorano per realizzare almeno altri due colpi in entrata: un esterno d'attacco/fantasista e un laterale di fascia destra. Nel primo caso - sostiene Sky Sport - il preferito di mister De Rossi è Matias Soulé della Juventus, reduce dall'ottimo prestito al Frosinone. Il giovane tecnico capitolino stravede per lui e lo stesso talento argentino avrebbe già indicato la Roma come destinazione gradita, ma tutto dipenderà dall'accordo tra le due società.

Sulla fascia destra l'obiettivo è invece il solito Lorenz Assignon. Il ds Ghisolfi punta con forza sul classe 2000 del Rennes, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito in Premier League con la maglia del Burnley. Il club inglese lo vorrebbe comprare, ma il giocatore non gradirebbe la Championship. La Roma, ad oggi, rappresenta dunque la sua prima scelta.