Roma, due nomi per il centrocampo: il Lens chiede troppo per Fofana, occhi su Dominguez

vedi letture

Non si ferma a Davide Frattesi l'elenco di giocatori che la Roma sta cercando per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, nella lista di Tiago Pinto ci sarebbe anche Seko Fofana. Il Lens per il suo giocatore chiede però 35 milioni di euro, troppo per le casse giallorosse. L'altro nome nel mirino sarebbe Nico Dominguez del Bologna.