Roma, due nomi su tutti per la mediana: Pinto studia Grillitsch ed Herrera

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per la mediana la Roma sta seguendo due nomi su tutti dopo che Zakaria sembra ormai destinato ad un futuro in Premier League. Si tratta di Grillitsch in uscita dall'Hoffenheim ed Herrera dell'Atletico Madrid, vecchio pallino giallorosso che torna di moda per sistemare il reparto di Mourinho.