Roma e Inter, confronto negli ultimi due giorni con l'agenzia di Bergwijn e Botman

vedi letture

Martedì alla Roma, mercoledì all'Inter. Negli ultimi due giorni l'agenzia olandese Muy Manero, rappresentata in Italia dal procuratore Francesco Miniero, ha fatto visita ai due top club italiani: tanti i calciatori rappresentati, dal mediano dell'Heerenveen Joey Veerman all'ala sinistra del Tottenham Steven Bergwijn passando per Sven Botman, difensore centrale classe 2000 campione di Francia col Lille. Una visita di cortesia, con Inter e Roma in questo momento impegnate soprattutto sul fronte cessioni. Che è però servita per fare il punto sulla valutazione e sulle intenzioni di questi e altri calciatori.