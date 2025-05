Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: sorpresa Zaniolo, Ranieri con le due punte di peso

Alle ore 18:00 allo stadio Olimpico si gioca la partita tra Roma e Fiorentina, valevole per la 35^ giornata di Serie A e seguita con attenzione da tutte le altre squadre di alta classifica, visto che può rappresentare già un primo e importante spartiacque nella corsa per qualificarsi alla prossima Champions League.

C'è qualche sorpresa sia dall'una che dall'altra parte, Ranieri manda un chiaro messaggio: vuole vincere e per farlo schiera assieme dal primo minuto i due centravanti di peso che ha, Shomurodov e Dovbyk. Da capire, a seconda delle posizioni di Soule e Pellegrini, se la Roma sarà con la difesa a tre o a quattro. In casa Fiorentina c'è una super novità dell'ultim'ora, con Palladino che si affida al grande ex Zaniolo per far coppia con Kean. A centrocampo un po' di turnover, con l'infortunato Cataldi sostituito da Richardson e Ndour preferito sia ad Adli che a Fagioli. In difesa Comuzzo di nuovo titolare al posto dello squalificato Ranieri, al centro Pablo Mari.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Soule, Cristante, Kone, Pellegrini, Angelino; Shomurodov, Dovbyk.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Saud Abdulhamid, Hummels, Paredes, Dybala, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Saelemaekers, Pisilli, El Shaarawy.

Allenatore: Claudio Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Richardson, Ndour, Gosens; Zaniolo, Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Gudmundsson, Moreno, Colpani, Adli, Fagioli, Caprini, Folorunsho.

Allenatore: Raffaele Palladino.