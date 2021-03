Roma, Fonseca: "La prestazione non mi è sempre piaciuta. Dzeko? Vediamo per lo Shakhtar"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato il successo sul Genoa per 1-0 attraverso i microfoni di RomaTv: “La vittoria è importante, contro una squadra che ha fatto sempre bene con le grandi. La prestazione in alcuni momenti non mi è piaciuta, possiamo fare meglio".

Si poteva chiudere prima il match?

"Abbiamo difeso bene, il Genoa non ha creato alcuna occasione. In fase di possesso potevamo fare meglio, abbiamo avuto una circolazione palla lenta, cercando poco la profondità. Abbiamo fatto una prestazione senza permettere al Genoa di segnare e abbiamo vinto bene".

La posizione di Cristante?

"Smalling è più veloce, sappiamo che il Genoa cerca la profondità. Poi in fase di possesso Cristante e Mancini avevano spazio per giocare e Bryan dava qualità all'inizio dell'azione. La scelta è stata fatta in base a questi due fattori".

Troppa stanchezza?

"Abbiamo giocatori stanchi, come Mkhitaryan che è sempre stato importante. Abbiamo cambiato un po', quindi la stanchezza c'entra. Ma potevamo fare meglio in uscita e negli ultimi metri".

Gli infortunati?

"Dzeko sta lavorando in campo, vediamo per lo Shakhtar. Ibanez può tornare presto e Veretout ha bisogno di tempo".