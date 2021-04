Roma, Fonseca: "Mi assumo le mie responsabilità, alla squadra manca concentrazione"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, analizza ai microfoni di Sky la sconfitta dei giallorossi contro il Torino. “Magari inconsciamente la squadra toglie le energie al campionato in favore dell’Europa League, la vede così?

"Magari non deve essere cosi, la verità è che abbiamo giocato 2 giorni fa e abbiamo cambiato molto. Abbiamo problemi con terzini e difensori, abbiamo poche possibilità. Se la squadra sta pensando più all’Europa League credo che dovevamo pensare di più al campionato e non l’abbiamo fatto".

Eppure le condizioni per fare bene c’erano. La ripresa?

"Abbiamo fatto il primo gol, abbiamo avuto le occasioni per chiudere il match e non l’abbiamo fatto, il Torino ha fatto meglio, è stato più aggressivo e ha meritato".

Sugli errori individuali, in campionato si abbassa la concentrazione…

"È quello che è mancato a questa squadra. È una questione di concentrazione, in Europa League la squadra è più concentrata. La squadra ha fatto tanti errori.

Campionato fortemente negativo, sente di aver sbagliato?

"È vero, devo assumermi le mie responsabilità. È difficile, in campionato abbiamo sbagliato di più".

Compromesso l’obiettivo quarto posto?

"Devo essere onesto, è difficile. C’è la matematica possibilità ma è difficile".