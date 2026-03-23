Roma, Gasperini ai ferri corti con Ranieri: tensioni sul mercato e il futuro insieme è in bilico

Il rapporto tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, iniziato con grandi aspettative all’inizio della stagione, si sarebbe progressivamente raffreddato fino a diventare sempre più complicato. A raccontare i retroscena della situazione in casa Roma è l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, che descrive un clima tutt’altro che sereno tra l’allenatore e la dirigenza giallorossa.

Ranieri, oggi senior advisor del club, era stato uno dei principali sostenitori della scelta di affidare la panchina al tecnico di Grugliasco la scorsa estate, una decisione considerata coraggiosa anche per il rapporto non semplice tra Gasperini e l’ambiente romanista. Con il passare dei mesi, però, sarebbero emerse divergenze soprattutto sulla gestione del mercato e sulla costruzione della rosa.

L’allenatore, in più occasioni, avrebbe manifestato pubblicamente il proprio malcontento per alcuni rinforzi non arrivati, citando diversi obiettivi sfumati. Un atteggiamento che non sarebbe stato gradito alla dirigenza, che avrebbe preferito una linea più condivisa, anche nei rapporti con lo staff medico dopo i casi legati a diversi infortuni.

L’arrivo di Malen a gennaio sembrava aver riportato serenità, ma i risultati dell’ultimo periodo, tra frenata in campionato ed eliminazione europea, avrebbero riacceso le tensioni. Emblematico, secondo quanto riportato, anche il silenzio del tecnico dopo alcune gare e certe scelte di formazione con molti giovani titolari, interpretate da qualcuno come un messaggio alla società.

Il futuro resta incerto e molto dipenderà dal finale di stagione, ma la sensazione è che le prossime settimane possano essere decisive per capire se il progetto potrà continuare oppure no.