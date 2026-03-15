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Roma, Ghilardi: "Per i risultati momento complicato, ma ora c'è l'Europa League"
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Daniele Ghilardi, difensore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro il Como. Diretta testuale a cura di TMW: "Sì, guardando i risultati si può dire che sia un momento complicato. Noi siamo mentallizzati, bisogna resettare ora e c'è una partita importante in Europa League".
Il cambio modulo del Como vi ha fatto male nella ripresa?
"Il nostro modo di giocare, che sia attaccante di ruolo o Nico Paz falso nove, facciamo quello che ci chiede il mister. Tenere l'uomo in uno contro uno, ma abbiamo interpretato bene la gara in fase difensiva e offensiva".
20.56 - Finisce la conferenza stampa.
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