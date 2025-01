Roma, gli agenti di Zalewski a Trigoria. Il punto sul polacco tra Marsiglia e Inter

L'entourage di Nicola Zalewski in questi minuti si trova a Trigoria per discutere con la Roma del probabile trasferimento nel corso degli ultimi giorni di mercato. A riportarlo è Sky Sport. Sull'esterno polacco classe 2002 in prima fila c'è il Marsiglia che lo vorrebbe acquistare a titolo definitivo.

L'Inter, l'altra squadra interessata, lo prenderebbe invece solamente in prestito (al posto di Buchanan, vicino al Villarreal, ndr): dunque in questo caso Zalewski - che è in scadenza a giugno - dovrebbe prima rinnovare l'accordo con la Roma prima di trasferirsi. La priorità del calciatore, ad ogni modo, resta quella di rimanere in Italia.

Da capire, in ultima battuta - qualora dovesse procedere il discorso tra Roma e Inter - se le trattative tra le due società non possano riaprire anche il "capitolo" Frattesi. A quel punto anche Cristante, oltre a Zalewski, potrebbe rappresentare un’idea per l’Inter.