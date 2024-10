Roma, Hummels ancora scatenato via social: "Più trofei che minuti in campo"

In attesa di esordire con la maglia della Roma, Mats Hummels continua coi suoi siparietti sui social. Il difensore tedesco non vede l'ora di scendere in campo con la nuova maglia e via Instagram lo ha ribadito anche oggi, quando ha pubblicato un post che lo ritrae con il trofeo della squadra della stagione della scorsa Champions League con il seguente commento: “Più trofei della Champions League team of the season che minuti giocati quest’anno.”

Ci pensa però lo stesso 31enne a spegnere le polemiche, proseguendo così: “La prendo sempre con umorismo, quindi vi prego di interpretarla come tale. Un po’ in ritardo per la festa ma il pacco ha viaggiato da Dortmund a Roma.”