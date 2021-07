Roma, i numeri del mercato: già spesi 50 milioni del budget, ancora 30 giocatori da piazzare

vedi letture

La Roma è una delle squadre di serie A più attive sul mercato. Con le operazioni di Rui Patricio, Viña e Shomurodov - sottolinea il Corriere dello Sport - sono stati già impegnati i 50 milioni di budget, anche se i pagamenti sono tutti differiti. I Friedkin, presenti in Portogallo per assistere alle amichevoli della Roma, continuano a mettere soldi nel club, oltre a garantire la copertura di un mercato competitivo. Nella relazione mensile di bilancio, presentata ieri, risultano altri 10 milioni messi dall’azionista di maggioranza. Inoltre - conclude il Corriere dello Sport - ci sono 30 giocatori da piazzare, compreso Florenzi, che non è stato convocato. E’ questo il compito più gravoso per Tiago Pinto.