Roma, Sport insiste: "Contatti in fase avanzata per Memphis Depay". Il Barcellona vuole cederlo

Nonostante le pubbliche smentite arrivate da Barcellona, il quotidiano Sport in queste ore insiste col possibile affare Memphis Depay-Roma per gennaio. A detta della testata molto vicina alle vicende dei catalani, i contatti fra i giallorossi e l'entourage dell'attaccante olandese sarebbero infatti già "in fase avanzata", con l'ex Lione totalmente fuori dai piani di Xavi e determinato ad andarsene dopo la trattativa della scorsa estate con la Juventus.