Roma, il nome in cima alla lista di Tiago Pinto per la difesa è Abdou Diallo del PSG

Abdou Diallo del Paris Saint-Germain è il primo obiettivo della Roma per rinforzare la difesa. A scriverlo è il quotidiano 'Il Messaggero' oggi in edicola: difensore centrale ma all'occorrenza anche terzino, il calciatore francese naturalizzato senegalese è la prima scelta di Tiago Pinto per il reparto arretrato.