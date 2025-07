Roma, il piano per Wesley passando... dall'Everton. Zortea può arrivare insieme al brasiliano

vedi letture

La Roma fa sul serio per Wesley. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale i primi contatti tra i giallorossi e il Flamengo sono stati avviati: la richiesta è pari a 30 milioni di euro, forse anche qualcosa in più, una cifra che Massara sta provando però ad abbassare inserendo una parte fissa, una variabile, i bonus e le famose percentuali sulla rivendita.

C'è un'altra via

Non solo la richiesta di uno sconto, la Roma vuole provare a battere anche un'altra strada per portare il terzino brasiliano alla corte di mister Gasperini: una collaborazione con l'Everton. I Toffees, altro club di proprietà dei Friedkin, sono fuori dalle competizioni UEFA e, quindi, dal regime del financial fair play: proprio per questo potrebbero spendere la cifra richiesta dal Flamengo per acquistare Wesley e poi girarlo in prestito con obbligo di riscatto alla Roma. Lo stipendio, inoltre, sarebbe senza dubbio alla portata: il terzino classe 2003 percepisce attualmente 400mila euro e, nonostante il trasferimento nella capitale, difficilmente arriverebbe a superare i due milioni di euro.

L'alternativa è Zortea

Le alternative non mancano e una particolarmente gradita porta il nome di Nadir Zortea. Il laterale del Cagliari, allenato da Gasperini all'Atalanta, è un elemento che piace molto e, a detta del quotidiano, in caso di doppia partenza di Abdulhamid e Rensch Massara potrebbe provare addirittura a sviluppare ambedue le trattative.