Roma, in molti hanno conosciuto Mourinho. Dzeko e Mancini più di un'ora dentro Trigoria

Primi incontri con Mourinho, giovane Tripi entusiasta

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Trigoria ricomincia a popolarsi. Già da qualche giorno al centro sportivo si allenava chi aveva chiuso la scorsa stagione con qualche infortunio (vedi Zaniolo, Smalling, Calafiori, Veretout, Diawara, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Darboe e Fuzato). Tutti gli altri, esclusi Spinazzola e Cristante, oggi si sono recati al Fulvio Bernardini per i tamponi. Da Dzeko a Mancini, passando per Borja Mayoral, El Shaarawy e i più giovani come Tripi, Boer, Ciervo e Zalewski: alcuni di loro hanno anche conosciuto Mourinho. Un primo incontro dunque sempre in sicurezza e mantenendo il distanziamento con Mancini e Dzeko che, a differenza degli altri, si sono intrattenuti per più di un'ora all'interno di Trigoria. C'è chi poi come Tripi è uscito entusiasta dal centro sportivo raccontando al padre che lo aveva accompagnato il faccia a faccia veloce con il tecnico portoghese. Domani e mercoledì test atletici, mentre da giovedì il primo allenamento con Mourinho che avrà anche terminato la quarantena litght trascorsa a Trigoria. (ANSA).