Roma, intrigo argentino per Gasp: come riuscirà a integrare sia Dybala che Soulé?

La notizia più confortante del ritiro della Roma è che Paulo Dybala è già pienamente operativo. Corre, si allena col gruppo e tocca il pallone con quella naturalezza che lo distingue. Una buona notizia per Gasperini, certo, ma anche l’inizio di un rompicapo: chi giocherà da trequartista destro nel suo 3-4-2-1, tra lui e Matias Soulé? >Si chiede questa mattina La Gazzetta dello Sport.

I due, infatti, occupano lo stesso spazio sulla lavagna tattica. E se è vero che rappresentano il meglio del talento offensivo della nuova Roma, è altrettanto chiaro che uno esclude l’altro, almeno in quel ruolo. Dybala parte in vantaggio: ha esperienza, visione e abitudine a giocare tra le linee. Soule, invece, è più giovane e atletico, ma rende al meglio quando parte largo, quasi da ala pura. E in un sistema come quello di Gasperini, quella zona è riservata al quinto, che spinge sulla fascia.

Il tecnico sta lavorando per adattare Soulé a un ruolo più interno, alle spalle della punta, ma non sarà semplice. E se volesse schierarli insieme? Non è impensabile, ma comporterebbe sacrifici. Soulé difficilmente può fare il quinto, mentre l’alternativa più concreta sarebbe spostare uno dei due a sinistra o, più intrigante, usare Dybala da falso nove. Un’idea già vista a Palermo e che Gasperini ha proposto anche con De Ketelaere all’Atalanta. Il rebus resta aperto. Ora tocca a Gasp trovare la quadra.