Ufficiale Colpaccio del Como per andare all'assalto della Serie A: arriva Vero Boquete in attacco

Il Como 1907 capitanato dai fratelli Hartono, dopo l'acquisto del titolo sportivo del ChievoVerona per giocare in Serie B nella prossima stagione, punta con decisione alla promozione in Serie A e magari a dare vita, dal prossimo anno a un vero e proprio derby con il Como Women - società invece di proprietà della Mercury 13 - che già milita nel massimo campionato femminile italiano. Per farlo nella giornata di oggi ha annunciato un grande colpo come quello dell'ex di Milan e Como Boquete. Questo il comunicato:

La squadra femminile del Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio di Verónica Boquete in vista della stagione 2025/26.

Giocatrice di grande esperienza e personalità, Boquete porta a Como un ricco bagaglio tecnico maturato in una carriera internazionale che l’ha vista protagonista nei principali campionati europei e negli Stati Uniti. Ex capitana della nazionale spagnola, con oltre 50 presenze all’attivo, ha vestito le maglie di Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Portland Thorns, AC Milan e Fiorentina, distinguendosi ovunque per leadership, intelligenza e continuità.

Il suo arrivo rappresenta un’aggiunta importante per Como 1907, che continua a costruire con ambizione in vista della nuova stagione. Boquete avrà un ruolo fondamentale non solo in campo, ma anche nella crescita di un gruppo giovane e motivato.

“Siamo orgogliosi di accogliere una giocatrice del calibro di Verónica Boquete nella nostra famiglia,” ha dichiarato Selena Mazzantini Allenatrice del Como 1907. “Siamo certi che la sua presenza sarà determinante per i nostri obiettivi sportivi e per i valori che vogliamo trasmettere, dentro e fuori dal campo.”

Boquete ha aggiunto: “Sono felice e orgogliosa di iniziare questa nuova avventura con Como. Ho scelto questo progetto perché ho sentito entusiasmo, visione e una grande voglia di crescere. Darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e contribuire con la mia esperienza allo sviluppo del gruppo".