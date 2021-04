Roma ko in Europa League. Ranieri: "Peccato, non mi aspettavo un risultato del genere"

Dopo il tour de force della settimana scorsa, la Sampdoria riparte dalla Roma. Domenica sera la truppa blucerchiata scenderà in campo a Marassi contro i giallorossi di Paulo Fonseca, reduci dal pesante ko di Manchester in Europa League. Il tecnico Claudio Ranieri ha presentato la sfida del "Ferraris" ai microfoni dei canali ufficiali della società, soffermandosi così sui giallorossi: "Gioco forza bisogna parlare della Roma e della partita di ieri. Non mi aspettavo un risultato del genere. Peccato perché stava giocando veramente bene, stava mettendo in difficoltà il Manchester United e poi è finita come è finita. Adesso vorranno vendere cara la pelle ma noi siamo pronti. Noi vogliamo fare una grande partita con tanta voglia, con tanto spirito di abnegazione, perchè ci vuole, e dobbiamo essere veramente molto concentrati e determinati".

Si aspetta una Roma che penserà alla partita di giovedì?

"Secondo me se fosse rimasto 2-1, 2-2, 3-2 magari avrebbero pensato più alla gara di ritorno mentre così si butteranno anima e corpo sulla partita di domenica. E' normale e noi ce l'aspettiamo così".

