Roma, oggi l’amichevole a Newport: out Wesley, attesa per Koulierakis. E si lavora per Read

Questa sera, la Roma scende in campo contro il Newport County: out Wesley, attesa per il debutto di Koulierakis. Intanto, sul mercato si lavora per Read.

Dopo la brutta figura contro il Cardiff City, questa sera la Roma si sposterà di circa 20 chilometri più a sud per l’amichevole contro il Newport County. L’obiettivo degli uomini di Gian Piero Gasperini è chiaramente quello di mettersi definitivamente alle spalle la pessima prestazione di sabato scorso e mostrare i frutti delle prime settimane di preparazione.

Roma, oggi l’amichevole a Newport: out Wesley, attesa per Koulierakis Chi sarà costretto a guardare la gara dalla tribuna è Wesley, ancora dolorante dopo la lieve distorsione alla caviglia destra rimediata contro il Cardiff City. Il brasiliano, dopo essersi fermato nell’allenamento di lunedì, non ha preso parte neanche alle doppie sedute di ieri. D’altro canto, ci sarà sicuramente Konstantinos Koulierakis. Il difensore greco ha alle spalle soltanto pochi allenamenti con i nuovi compagni, ma ha già dimostrato a Gasperini di essere pronto atleticamente e si prepara a debuttare questa sera in giallorosso.