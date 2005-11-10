Roma, oggi l’amichevole a Newport: out Wesley, attesa per Koulierakis. E si lavora per Read
Dopo la brutta figura contro il Cardiff City, questa sera la Roma si sposterà di circa 20 chilometri più a sud per l’amichevole contro il Newport County. L’obiettivo degli uomini di Gian Piero Gasperini è chiaramente quello di mettersi definitivamente alle spalle la pessima prestazione di sabato scorso e mostrare i frutti delle prime settimane di preparazione.
Roma, oggi l’amichevole a Newport: out Wesley, attesa per Koulierakis
Roma, si lavora per Read: previsti nuovi contatti
Sullo sfondo, resta sempre il calciomercato a distogliere l’attenzione dal campo. Il nome più caldo è ormai Givairo Read, per il quale la Roma sta lavorando con insistenza per trovare l’accordo definitivo con il Feyenoord. Nella giornata di ieri, ci sono stati dei passi avanti: in queste ore sono previsti ulteriori contatti tra i club per cercare di arrivare alla fumata bianca.