TMW
Roma-Lecce, la Curva Sud: "Sostenervi il nostro giuramento. Ora meritatevi il rispetto"
TUTTO mercato WEB
Poco prima del calcio d'inizio di Roma-Lecce, è apparso nella Curva Sud dello stadio Olimpico uno striscione esposto dai tifosi romanisti:
"Sostenervi la nostra condotta e il nostro giuramento... ora però dovete meritarvi il rispetto, dimostrate che uomini siete!".
Il riferimento è all'eliminazione dall'Europa League, con la Roma che in queste ultime 9 partite dovrà cercare di qualificarsi in Champions.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza
Ora in radio
Primo piano
La Champions League per il Como non è più un'utopia. I clamorosi numeri di tutta la rosa di Fabregas
Campo e non solo, in casa Milan si pensa già al futuro: incontro di mercato tra Allegri, Furlani e Tare
Serie A
Serie B
Serie C
Catania, domani debutta Viali in panchina: "Non ho la presunzione di insegnare nulla in cinque giorni"
Pronostici
Calcio femminile