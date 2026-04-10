Roma, Malen: "Felice della mia prima tripletta, orgoglioso del paragone con Batistuta"

Donyell Malen, attaccante della Roma, è stato intervistato al termine della gara contro il Pisa decisa dalla sua prima tripletta italiana: "Sono felice di aver aiutato la squadra a sbloccare la partita, da lì è stato tutto sotto controllo. La cosa più importante era prendere i tre punti. Sono molto orgoglioso del paragone con Batistuta, il mio obiettivo è segnare sempre di più.