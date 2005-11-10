Roma-Brandt, tentativo con un intermediario d'eccezione: contatti tra Malen e il tedesco

Tra le opportunità che stanno animando il mercato della Roma c'è anche quella che porta a Julian Brandt. Il fantasista tedesco, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Borussia Dortmund, è finito nel mirino di diversi club europei, ma la destinazione giallorossa sembra esercitare un fascino particolare.

A rendere ancora più concreta l'ipotesi capitolina sarebbe stato Donyell Malen. L'attaccante della Roma, che ha condiviso lo spogliatoio del Borussia con Brandt, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport avrebbe contattato personalmente l'amico nei giorni scorsi per capire le sue intenzioni e verificare l'eventuale disponibilità a trasferirsi nella Capitale.

Tra i due non esiste soltanto un ottimo rapporto umano. In Germania hanno formato per anni una coppia offensiva molto affiatata e l'olandese vedrebbe con favore la possibilità di ritrovare un compagno con cui ha già costruito intese importanti sul campo. Un fattore che potrebbe rivelarsi prezioso anche per la crescita della Roma nella prossima stagione.

Dalla conversazione tra i due sarebbero arrivate indicazioni incoraggianti. Brandt, infatti, sarebbe interessato all'idea di vestire la maglia giallorossa e guarderebbe con curiosità e interesse al progetto tecnico del club. La Roma continua quindi a monitorare la situazione, consapevole che l'occasione di ingaggiare un giocatore del suo livello a parametro zero potrebbe rappresentare una chance particolarmente interessante sul mercato.