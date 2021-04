Roma-Manchester United, i precedenti parlano solo inglese. E c'è il 7-1 dell'Old Trafford

Ole Gunnar Solskjaer, lo stesso che ha detto che non ha visto giocare la Roma e di non conoscerne i giocatori, sicuramente si ricorderà del 2006-07, quando il suo Manchester United batté i giallorossi con un sonoro 7-1, infliggendo una delle peggiori sconfitte di una squadra italiana nella fase a eliminazione diretta della Champions League, se non la più umiliante.

I precedenti sono tutti dalla parte del Manchester United, nelle competizioni UEFA. E non c'è mai stato un incrocio fra i Red Devils e la Roma in Europa League, solo scontri in Champions. Oltre al già citato sette a uno, la stagione successiva - con il solito Alex Ferguson sulla panchina - lo United riuscì a vincere la Coppa nella finale di Mosca contro il Chelsea, sbarazzandosi però dei capitolini prima vincendo 1-0 nei gironi, con conseguente pareggio all'Olimpico. Poi battendo, andata e ritorno, gli uomini di Spalletti per 1-0 e 2-0.

È quindi, oltre all'opportunità per tornare a giocare una finale europea dopo quasi trent'anni, una possibile rivincita per quella che è stata una delle peggiori sconfitte europee.

2006-07

Quarti di finale:

Roma-Manchester United 2-1

Manchester United-Roma 7-1

2007-08

Gironi:

Manchester United-Roma 1-0

Roma-Manchester United 1-1

Quarti di finale:

Roma-Manchester United 0-1

Manchester United-Roma 2-0