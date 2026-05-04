Live TMW Roma, Mancini: "Crediamo nella Champions, ma senza guardare troppo le rivali"

Al termine di Roma-Fiorentina, è il giallorosso Mancini a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.45 - Inizia la conferenza stampa.

Il cambiamento in società vi ha unito?

"Condivido le parole del mister, il gruppo è unito da sempre. Non ci ha cambiato, abbiamo ringraziato mister Ranieri per quello che ha fatto, ma non ce ne occupiamo noi. Noi restiamo concentrati sul campo".

Ci racconti meglio Malen?

"In allenamento è ancor più forte, serve starci anche più attenti per non farci male. Una delle sue grandi doti è che è un ragazzo eccezionale, poi calcisticamente ha uno smarcamento per andare al tiro che è importante per noi. Ha portato tanto in questo gruppo".

La Roma può credere nella Champions?

"Noi ci crediamo, ma non dipende solo da noi. Noi vogliamo finire nel migliore dei modi, allenandoci forte per non avere rimpianti. Il campionato è lungo e difficile. Ci crediamo”.

La Juventus si sta piantando e voi siete più lanciati?

"Penso a noi stessi, poi certo i risultati li guardi. Sappiamo il cammino fatto fin qui, dobbiamo credere in noi stessi e poi vedremo. Siamo molto concentrati".

Più facile riprendere il Milan o la Juve?

"Ripeto, non guardo troppo le altre. L'importante è non sbagliare noi, poi vedremo. La corsa va fatta su di noi. Già domenica andremo su un campo ostico, poi c'è il derby e infine il Verona che abbiamo visto ieri. Dobbiamo fare quanto fatto nelle ultime partite".

23.50 - Termina la conferenza stampa.