Roma, Mancini pronto a guidare la difesa anche contro il Milan: stringerà di nuovo i denti

Il verdetto del Giudice Sportivo è un sospiro di sollievo per Gianluca Mancini quindi che potrà concentrarsi adesso esclusivamente sul campo. Quindi sulla preparazione alla sfida contro il Milan di domani. Ieri il centrale ha svolto un lavoro personalizzato per recuperare da qualche dolorino, questa mattina invece lavorerà con la squadra per la rifinitura prima della partenza per Milano (questa sera alle 19.15 la conferenza di De Rossi con Dybala).

Mancini aveva bisogno di due giorni di stop per riposare e recuperare le forze: lo sforzo nel derby, giocato non al meglio, è stato enorme e ha dovuto giocare nuovamente stringendo i denti. Come spesso gli capita per non lasciare la sua posizione di leader del reparto difensivo, evidenzia il Corriere dello Sport. Del resto è stato un uomo chiave per Mourinho, lo è anche adesso per De Rossi. E non è un caso che abbia regalato la maglia del derby al suo ospetopata personale che in questi mesi lo ha rimesso in sesto (insieme allo staff giallorosso) in più di un’occasione, anche quando sembrava ormai prossimo al forfait.

I problemi di pubalgia così come alcuni fastidi muscolari invece non lo hanno mai fermato. E lui ha giocato la bellezza di 39 partite su 44 complessive: 3.300 minuti complessivi in stagione, mica male. Chiusure, anticipi, marcature e gol, ma di quelli segnati. Cinque totali, e non sono pochi per un difensore centrale. In Serie A ne ha segnati quattro, davanti a lui con uno in più ci sono solo Theo Hernandez e Dimarco che di mestiere fanno gli esterni. Un valore in più ai gol del Mancio, un valore in più alla sua stagione.