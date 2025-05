Live TMW Roma, Mancini: "Serve un campionato più lineare. Nuovo mister? Non lo sappiamo"

23.23 - Dopo la vittoria contro il Torino per 2-0, è intervenuto in conferenza stampa Gianluca Mancini. Queste le dichiarazioni del difensore giallorosso:

Cosa resta di questa stagione?

"Un girone di ritorno unico, ma dobbiamo riflettere sull'andata e sugli errori commessi. Questa cavalcata deve servire per il prossimo anno: per arrivare a questi obiettivi, devi fare un campionato più lineare. Dal derby è scattato qualcosa, il mister va ringraziato per come ci ha presi. E anche i tifosi sono sempre stati vicini. E poi tutti i compagni, sempre uniti e mai una litigata.

Come avete vissuto le notizie di Venezia?

"Pensavamo a questa. Abbiamo fatto una settimana come non mai, sentivamo i tifosi che esultavano ma non capivamo il motivo. Il destino non era nelle nostre mani. Arrivare quinti e giocare l'Europa deve renderci orgogliosi"

Cos'è per voi Ranieri? Una garanzia?

"Sì. E' sotto gli occhi di tutti ciò che ha fatto, per come ci ha coccolati e bastonati. Sapere di avere questa figura a Trigoria e in società, nel ruolo che avrà, è importante. Mancava da tempo una figura così, siamo felici che lo sia lui"

Cosa avete detto a Ranieri?

"Lo abbiamo ringraziato definitivamente e lui ha ringraziato noi. E' una grande cavalcata, purtroppo non è bastata per la Champions. Avevamo 23 punti, ne abbiamo fatti 46 e questo deve renderci orgogliosi. Questa squadra è forte e unita, ora ci riposiamo e saremo proiettati alla prossima"

Ranieri vi ha detto chi sarà il nuovo allenatore?

"Ve lo giuro, non glielo abbiamo chiesto e non ce l'ha detto. Ora c'è un mix di emozioni, pensi alla stagione e a ciò che potevi fare meglio. Noi squadra siamo tranquilli sotto questo aspetto, ci pensano il presidente e gli altri. Il mister ha detto che è già stato scelto, ma noi facciamo i calciatori. Lo scopriremo anche noi"

Quanto manca per andare in Champions?

"Il primo di Fonseca arrivammo quinti, poi con Mourinho in due anni e mezzo abbiamo fatto due finali che portano via energie. Siamo usciti prima dall'Europa quest'anno, purtroppo non basta dire che lotti per qualcosa. Ciò che abbiamo fatto non può passare inosservato, devi essere consapevole di ciò che hai fatto. Dobbiamo limare gli errori, abbiamo fatto pochi punti all'andata. Il gruppo squadra è consapevole di ciò che ha fatto, poi penseremo al prossimo anno"

Ore 23.30 - Termina la conferenza stampa di Mancini