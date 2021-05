Roma, Mkhitaryan: "Una delle mie stagioni più belle. Futuro? Ancora è presto"

Henrik Mikhitaryan, attaccante della Roma, ai microfoni di DAZN ha parlato al termine della sfida vinta contro la Lazio. "E' stata una delle stagioni più belle, voglio ringraziare i miei compagni. Abbiamo provato a vincere qualcosa, peccato però questa squadra arrivare a vincere qualcosa nei prossimi anni. C'è ancora tempo di capire se rimarrò o no, vedremo alla fine della stagione. Sono innamorato di questa città e di questo club, ci sono ancora tanti giorni per decidere se rimanere o no. Volevamo fare una cosa speciale per il mister, non è semplice vincere contro la Lazio ed abbiamo fatto tutto per vincere. Oggi abbiamo dimostrato che possiamo vincere contro qualsiasi squadra".

In che ruolo ti piace giocare di più?

"A me piace giocare, non importa dove. Voglio ringraziare anche Dzeko per l'assist per il mio dodicesimo gol".

Hai avuto Mourinho a Manchester, come si gioca con lui?

"Possibile che Mourinho ha cambiato tutto rispetto a Manchester, vediamo se riuscirà a vincere qualcosa per questa città".