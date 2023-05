Roma, Mourinho: "Anno prossimo senza Champions? Sembra paradossale ma è una bella notizia"

Nella sua conferenza stampa post partita della finale di Europa League persa contro il Siviglia, il tecnico della Roma, Jose Mourinho, ha parlato anche del fatto che i giallorossi non saranno in Champions l'anno prossimo: "Voglio rimanere con le condizioni per poter dare di più. L'anno prossimo non giocheremo la Champions ma è una buona notizia. Può sembrare paradossale ma è una buona notizia, non siamo ancora pronti. Domenica dobbiamo vincere per l'Europa League".

Poi altre parole sull'arbitro.

"Taylor è un grandissimo arbitro: spero che faccia cagate come oggi solo in Champions League, e non in Europa League".