Roma, Mourinho attende risposte dai senatori: da Dybala a Pellegrini, il tecnico cerca la svolta

vedi letture

Dopo un inizio horror in campionato, la Roma spera di invertire la rotta dopo la pausa per le Nazionali e trovare quella vittoria che fin qui ancora non è arrivata. José Mourinho attende risposte dai suoi uomini, i suoi senatori, i giocatori più importanti della rosa che fin qui non sono stati un fattore: da Rui Patricio a Smalling, passando per Spinazzola, Pellegrini, Dybala, come scrive il Corriere dello Sport saranno loro a dover prendere per mano la Roma.

Rui Patricio è finito al centro delle critiche dopo la papera contro il Verona, ma né il club né Mourinho hanno preso in considerazione l'idea di sostituire il portoghese. Simile il discorso per Smalling, tutt'altro che brillante in questo inizio: con Llorente che ancora non gira, potrebbe presto esserci spazio per N'Dicka, ma l'inglese sarà una delle colonne della partenza. Per Dybala i problemi sono solo fisici, così come per Pellegrini, ai box per un problema accusato in Nazionale. In attesa del miglior Lukaku, saranno loro a dover guidare la Roma alla risalita.