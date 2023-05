Roma, Mourinho ha detto no a un dirigente del Chelsea: prima vuole parlare con i Friedkin

Il futuro di José Mourinho non è ancora ben delineato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lui vorrebbe restare alla Roma e lo ha dimostrato anche dicendo no alla chiamata di un dirigente del Chelsea, che lo voleva incontrare per inserirlo nel casting insieme agli altri candidati. Lo Special One vuole prima sentire i Friedkin.