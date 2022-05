Roma, Mourinho: "Turnover Leicester in Premier è logico. Noi non possiamo permettercelo"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Leicester, il tecnico della Roma, Jose Mourinho, ha parlato anche del turnover fatto dagli inglesi in campionato: "È logico, non hanno niente da chiedere alla Premier League e per questo possono permetterselo. Noi non possiamo farlo, visto che abbiamo ancora la qualificazione alle prossime coppe europee da giocarci".

