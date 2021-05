Roma, Musso obiettivo numero uno di Mou. Per la difesa si guarda in Premier

La rifondazione della Roma partirà dal portiere. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sottolinea come l'obiettivo numero uno dei giallorossi sia Juan Musso dell'Udinese: il prezzo del cartellino è alto (circa 25 milioni di euro), ma l'argentino ha le qualità che i Friedkin cercano per fare un investimento importante. Il piano B è Rui Patricio, portiere del Wolverhampton gestito da Mendes, che è anche il procuratore di Mourinho: il classe '88 va in scadenza tra un anno e potrebbe arrivare nella Capitale per una cifra tutto sommato abbordabile, tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Per la difesa si pesca in Premier: lo Special One vorrebbe riavere con sé Eric Dier, suo fedelissimo al Tottenham, ma gli occhi sono puntati anche su Zouma del Chelsea e Nathan Aké del City: il secondo sembra più facile da convincere, alla luce dello scarso minutaggio avuto in questa stagione a Manchester. La richiesta dei Citizens, secondo la rosea, dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro.