Roma, nuova partnership per l'abbigliamento dei calciatori: firmato l'accordo con Fendi

Nuova partnership per l'abbigliamento della Roma con il club giallorosso che ha firmato un accordo di due anni con il marchio italiano d'alta moda Fendi. Ecco il comunicato della società: "L'AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership biennale con l'iconico marchio di moda italiano FENDI, un accordo che unisce per la prima volta le due aziende romane. La prestigiosa maison di fama mondiale, con sede nella capitale italiana, fornirà un guardaroba ufficiale ai giocatori della prima squadra giallorossa per le stagioni 2022-23 e 2023-24, da indossare durante le partite nelle competizioni italiane ed europee".