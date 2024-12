Roma, nuovo nome dall'Argentina per rinforzare la difesa: occhi su Di Cesare del Racing

La Roma guarda in Argentina per rinforzare la rosa di mister Claudio Ranieri. Come riporta TyC Sports, i giallorossi avrebbero infatti mostrato interesse nei confronti del difensore centrale Marco Di Cesare, attualmente in forza al Racing Club e obiettivo anche dell'Inter. Il 22enne argentino, vincitore anche della Copa Sudamericana, è valutato circa 7 milioni di euro dal suo club. L'unico ostacolo per i giallorossi adesso è il Fair Play Finanziario e, nel caso in cui la società capitolina non riuscisse a prenderlo durante il mercato di gennaio, l'investimento sarebbe rimandato all'estate.

Dal difensore all'esterno

Le priorità sarà su particolari ruoli, a cominciare da un nuovo esterno destro che possa contendersi il posto con Celik. In questo senso i nomi che piacciono sono quelli di Gabriele Zappa del Cagliari (che Ranieri conosce bene), Devyne Rensch dell'Ajax e Enrico Delprato del Parma, giocatore che all'eventualità può agire anche da centrale di difesa. Un possibile intervento potrebbe arrivare anche a sinistra, in modo da avere un cambio pronto all'uso per Angelino visto che Dahl non sembra ancora pronto.

Fino all'attaccante

Quindi l'attacco, dove Ghisolfi andrà a ricercare un calciatore con caratteristiche diverse da quelle di Dovbyk: l'idea è quella di prendere un giocatore tecnico e veloce, capace di muoversi nello stretto ma pure di fare da riferimento centrale. Per questi motivi, piace particolarmente Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli che sta trovando pochissimo spazio in stagione. Per il resto attenzione alle uscite, con l'addio in prestito di Enzo Le Fee che potrebbe aprire le porte all'arrivo di Abdoulaye Doucouré dall'Everton, l'altro club in ottica Friedkin.