Roma, obiettivo alleggerire il monte-ingaggi: le priorità in uscita sono Hermoso e Kumbulla

Liberare risorse, cedere gli esuberi, incassare denaro per poi reinvestirle in nuovi profili: è questa la strategia della Roma sul mercato L'obiettivo primario del direttore sportivo Massara è alleggerire il monte ingaggi, come dimostra la cessione di Leandro Paredes al Boca Juniors. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che fa il punto sui conti legati alle uscite - già avvenute e potenziali.

Le prime mosse in uscita hanno già fruttato circa 21 milioni di euro, grazie alle cessioni di Abraham al Besiktas, Shomurodov al Basaksehir e Paredes al Boca Juniors. Il d.s. Massara è consapevole che la strada per risanare completamente i conti è ancora lunga. Si prevedono ulteriori cessioni, che potrebbero coinvolgere sia alcuni giovani promettenti del vivaio che elementi della prima squadra.

Tra i nomi che potrebbero portare una boccata d'ossigeno alle casse giallorosse c'è Mario Hermoso, il cui ingaggio pesa circa 6,5 milioni a bilancio. Più complessa la situazione di Marash Kumbulla, acquistato per 25 milioni nel 2020 e che ora ha un valore contabile di 7 milioni.

I calciatori con maggiore appeal sul mercato e che potrebbero generare importanti plusvalenze sono Mile Svilar ed Evan Ndicka, con quest'ultimo considerato il più probabile indiziato per una cessione. Da non sottovalutare anche la posizione di Ángelino, che potrebbe partire in caso di necessità. Infine, anche Zeki Celik e Stephan El Shaarawy potrebbero regalare milioni essenziali per sistemare i bilanci e consentire alla Roma di operare con maggiore serenità sul fronte acquisti.