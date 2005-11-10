Roma, offerta migliorata: l'obiettivo è far firmare prima possibile il rinnovo a Mancini

Gian Piero Gasperini aveva già avvisato l'Inter qualche settimana fa, dicendo che Gianluca Mancini sarebbe rimasto alla Roma. Il difensore giallorosso oggi è più vicino alla permanenza, con la società che ha migliorato la sua offerta per il rinnovo del contratto del classe '96. L'obiettivo è quello di chiudere il prima possibile, anche perché le squadre che lo vorrebbero sono tante, a partire proprio dai nerazzurri. A riportarlo è Fabrizio Romano.

In carriera il 30enne vanta 319 presenze e 23 gol con la Roma, 48 gettoni e 7 centri con l'Atalanta e 30 apparizioni e una rete con il Perugia. Inoltre è sceso in campo 13 volte con l'Italia Under 21 e 20 con la Nazionale maggiore, segnando 2 gol. Nel suo palmares annovera una Conference League. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e sembrava una formalità pensare a un prolungamento, ma ancora non è stato trovato un accordo definitivo. Sono attese novità prossimamente.