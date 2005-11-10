Roma, passi avanti con il Marsiglia per Greenwood: la trattativa non andrà avanti a lungo

La Roma e il Marsiglia sono più vicini all'accordo per Greenwood: non vogliono trascinare la trattativa troppo a lungo. I dettagli dell'offerta

La Roma continua a insistere per Mason Greenwood. L'esterno offensivo del Marsiglia è l'obiettivo numero uno dei giallorossi, che vogliono consegnare a Gian Piero Gasperini un regalo dopo che il tecnico di Grugliasco è riuscito a ottenere la qualificazione in Champions League e addirittura il terzo posto in classifica con una rimonta nel finale di stagione.

Passi in avanti tra Roma e Marsiglia

Secondo quanto riportato dal Corriere di Roma, ci sono stati dei passi avanti significativi tra i club, che si sono accordati per non trascinare la trattativa ancora a lungo. L'OM sa che dovrà riconoscere il 40% dell'incasso al Manchester United e quindi è partito da una valutazione di 55 milioni di euro, ma adesso, grazie ai dialoghi tra le parti, la richiesta è di 50. Nei prossimi giorni da Trigoria verrà recapitata un'offerta formale da 40 milioni di euro più bonus, con la sensazione che a 45 più bonus si possa chiudere l'affare.

La situazione tra calciatore e club

Greenwood ha un accordo con la Roma ormai da tempo sulla base di un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus, che soddisfa pure il padre-agente. Oltre al lato economico però è stato decisivo il contatto diretto avuto con Gian Piero Gasperini, che gli ha illustrato il progetto e gli ha fatto capire la bontà dello stesso.