Roma, Pellegrini può rinnovare. E attenzione a Manna per il ruolo di direttore sportivo
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L'edizione odierna de Il Tempo fa il punto sul mercato della Roma. Partendo dai giocatori in scadenza di contratto: Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Zeki Celik e Stephan El Shaarawy.
Tra tutti, il giocatore che ha più chances di rinnovare è il capitano. Pellegrini piace a Gasperini grazie soprattutto alla sua duttilità: può giocare tra i due in mediana o come trequartista. All'occorrenza anche come esterno. Nelle scorse settimane era pervenuta un'offerta al ribasso da parte dell'attuale direttore sportivo Frederic Massara. Con quest'ultimo destinato a lasciare Trigoria, la situazione potrebbe cambiare. A oggi, riporta il quotidiano, la candidatura di Giovanni Manna sta prendendo sempre più quota.
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