Roma, Pellegrini sul rinnovo: "Far parte del progetto dei Friedkin mi rende felice"

Parlando in conferenza stampa, Lorenzo Pellegrini torna a parlare del suo rinnovo contrattuale in relazione al progetto tecnico inaugurato dai Friedkin: "Lo definisco sicuramente un progetto ambizioso, ho avuto la fortuna di poter parlare sia con i Friedkin che con Pinto e Fienga. Ho avuto modo di capire le loro ambizioni e far parte di un progetto così mi rende felice. Io ogni giorno vengo al campo con l'idea di migliorarmi in qualcosa. Sentire questa identità mi fa sentire felice".