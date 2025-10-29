Roma, per il futuro occhi su Cissè: già avvenuto un primo contatto con la sua agenzia

La Roma continua a guardare al futuro e secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Alphadjo Cissè, talentuoso trequartista classe 2006 di proprietà dell’Hellas Verona. Il centrocampista, attualmente in prestito al Catanzaro in Serie B, si sta mettendo in mostra con prestazioni di alto livello: finora ha realizzato 4 gol in 9 presenze, confermandosi come uno dei giovani più promettenti del campionato cadetto. La sua duttilità tattica e la capacità di muoversi tra le linee hanno attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, tra cui appunto la Roma di Gian Piero Gasperini.

Venerdì scorso, a Trigoria, si è tenuto un incontro tra la dirigenza giallorossa e l’entourage del giocatore, rappresentato dall’agenzia CAA Base Ltd, la stessa che cura anche gli interessi di Pierluigi Gollini e Mario Hermoso.

Le caratteristiche:

Con un fisico da 181 cm per 68 kg ad appena 18 anni Cissè ha le qualità per imporsi in un calcio atletico come quello attuale. Sul piano tecnico nasce come centrocampista offensivo, ma può anche adattarsi seconda punta, esterno o, all'occorrenza centrocampista centrale. Una sorta di diamante allo stato grezzo tutto ancora da scoprire. Le statistiche, infatti, parlano di un'alta percentuale di passaggio riusciti, di una buona propensione al dribbling, ma anche di capacità in fase di contrasto inusuali per un elemento offensivo.