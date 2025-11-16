Cissè: "Andare al Catanzaro è stata la scelta giusta, a Verona non avevo continuità"

Nella sconfitta sul campo della Polonia, Alphadjo Cissè ha fatto il suo esordio con la maglia azzurra contro l'Italia U21. Dal ritiro azzurro ha parlato il giovane talento giallorosso: "Andare a Catanzaro è stata la scelta giusta, ho avuto quella continuità che non ho avuto lo scorso anno a Verona. Ma ora, come tutti i miei compagni, vogliamo dimostrare le nostre qualità”.