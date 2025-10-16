Dalla Serie B alla Nazionale, Catanzaro: tre presenze al Mondiale per Liberali

Nel corso della pausa per gli impegni delle nazionali la Serie B ha visto ben 41 giocatori partire per vestire la maglia del proprio paese sia a livello di squadra maggiore sia a livello di Under. Analizziamo squadra per squadra come sono andati.

Il Catanzaro aveva due giovani impegnati in questa settimana con le rispettive rappresentative Under 21 - Ervin Bashi con l’Albania e Alphadjo Cissè con l’Italia – oltre a quel Mattia Liberali che era impegnato al Mondiale con l’Under 20 azzurra.

Bashi è entrato nella ripresa, al posto del compagno di reparto Marku, giocando 45’ nella vittoria per 2-0 contro San Marino in amichevole. Per Cissé, che era alla prima chiamata con l’Under 21 di Baldini, invece zero minuti sia contro la Svezia sia contro l’Armenia nelle due gare vinte dagli azzurrini e valide per le qualificazioni all’Europeo. Diverso il discorso di Liberali che in Cile ha collezionato tre presenze con l’Under 20, anche se solo una – nella sconfitta contro l’Argentina per 1-0 – da titolare. Per il resto il classe 2007 ha giocato 36’ all’esordio contro l’Australia e 45’ negli ottavi di finale contro gli Stati Uniti restando in panchina invece contro Cuba.

I convocati:

Ervin Bashi (Albania U21): 45’ contro San Marino

Alphadjo Cissè (Italia U21): in tribuna sia contro la Svezia sia contro l’Armenia

Mattia Liberali (Italia U20): 36’ contro l’Australia; panchina contro Cuba; 83’ contro l’Argentina; 45’ contro gli Stati Uniti