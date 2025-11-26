Catanzaro, Cissè: “Aquilani mi dà libertà. La Nazionale Under21 è un orgoglio”
Approdato a Catanzaro la scorsa estate in prestito dall'Hellas Verona, Alphadio Cissè si è ritagliato un ruolo importante nella formazione di Alberto Aquilani. E non solo. Viste le continue convocazioni di Silvio Baldini per l'Under21.
Di questi due temi ha parlato nell'intervista concessa a Chiamarsi Bomber:
"Aquilani mi lascia libertà di esprimermi, e questo mi aiuta molto. Stiamo lavorando soprattutto sul gioco senza palla, che è un aspetto in cui devo migliorare.
Andare in Nazionale è sempre bello. Era la mia prima volta con l’Under 21: per me è motivo d’orgoglio. Spero di tornarci per crescere e imparare ancora. Serie A? Ad oggi penso soprattutto a fare bene con il Catanzaro.
Sono una persona semplice: sto con gli amici, gioco alla Play. In questo periodo mi sto preparando per prendere la patente. Serie TV, relax… le cose normali di un ragazzo della mia età”.
