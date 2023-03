Roma, per Pellegrini domani un caschetto rigido. Ma dovrà essere autorizzato dall'arbitro

Ultime sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini, svelate dal Corriere dello Sport alla vigilia della sfida alla Real Sociedad: Mourinho vorrebbe utilizzarlo domani in Spagna, lui ha dato la disponibilità. Ma una ferita alla testa si cicatrizza dopo dodici giorni e dopo i trenta punti di sutura, di cui quattro interni, per giocare senza correre rischi dovrebbe utilizzare una protezione rigida, diversa da quella di Cech, che l’aveva morbida, in quanto l’ha utilizzata per anni in seguito a un trauma cranico. La protezione da utilizzare dovrà essere autorizzata dalla terna arbitrale prima della partita.